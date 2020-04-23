Путин перенес дату окончания Второй мировой войны

24 апреля 2020, 18:00

Президент России Владимир Путин перенес на 3 сентября дату окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Путин подписал федеральный закон, которым дата окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября.

Отметим, в большинстве стран датой завершения Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года, а в СССР 3 сентября был днем победы над Японией в этой войне.

Примечательно, что против переноса даты выступил Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Дело в том, что в этой стране 3 сентября является днем памяти жертв теракта в Беслане.