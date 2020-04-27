Боевики на Донбассе готовят провокацию на майские праздники

28 апреля 2020, 13:12

Вооруженные формирования Российской Федерации готовят провокацию обострения ситуации на Донбассе в период майских праздников. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что в связи с этим боевики активизировали обстрелы позиций подразделений Объединённых сил на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях. При этом используются запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы и минометы, а также гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

"Таким образом, по данным ГУР, противник пытается отвлечь внимание от тех направлений, на которых скрыто осуществляется подготовка к провокации обострения обстановки в период проведения майских праздников", - сообщили в Минобороны.