Про законодавчі зміни щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для громадян на період карантину

28 апреля 2020, 10:44

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Законом України від 30.03.2020 року № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до Податкового кодексу України, якими визначено, що не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 Податкового кодексу України, в період з 1 березня по 31 березня 2020 року об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності, зокрема, фізичних осіб.

В управлінні зазначають, що у 2020 році контролюючі органи нараховують фізичним особам – платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, податкові зобов’язання за 2019 податковий (звітний) рік.

Тому, вимоги щодо звільнення від оподаткування в період з 1 березня по 31 березня 2020 року будуть враховані контролюючими органами при нарахуванні податку фізичним особам у 2021 році за 2020 податковий (звітний) рік.