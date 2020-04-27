В Минздраве объяснили, при каких условиях откроют продовольственные рынки

28 апреля 2020, 10:46

Министерство здравоохранения разработало постановление, которое предусматривает возобновление работы продовольственных рынков. В этом постановлении указан четкий алгоритм санитарного контроля. Это постановление передадут на рассмотрение Кабмина.

Об этом во время брифинга, который транслировался в эфире "112 Украина", заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

В период пандемии работники, продавцы и посетители рынка обязательно должны иметь медицинскую маску или респиратор. Степанов отметил, что изготовленная самостоятельно маска тоже разрешается. К тому же на входе все будут проходить температурный скрининг.

На каждом входе или въезде на территорию рынка необходимо установить антисептики. На территории рынка запрещается одновременное пребывание посетителей, если на одного покупателя приходится менее 10 квадратных метров торговой площади.

Работники рынка должны каждые три часа дезинфицировать поверхности, а в конце каждого рабочего дня - убирать и дезинфицировать все помещение. При этом расстояние между рабочими местами продавцов должно быть не менее 3 м.

Напомним, Кабинет министров на следующем заседании, которое состоится в среду, 29 апреля, рассмотрит вопрос об открытии продовольственных рынков.