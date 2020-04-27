Снєгирьов: Звільнений з полону Швайко може бути причетний до фінансування тероризму

28 апреля 2020, 10:56

співголова ГІ «Права Справа» Дмитро Снєгирьов

27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін утримуваними особами. За даними Генеральної прокуратури, Україна обміняла 233 затриманих на 73 українських заручників. Серед тих, хто вийшов на свободу, –гендиректор Лутугинського науково-виробничого валкового комбінату Віталій Швайко.

Швайко Віталій Юрійович, 02.07.1982 року народження, уродженець м Лутугине Луганської області.

До 2011 року Віталій Швайко працював у компанії «Інвестхолдинг», яка, за інформацією з відкритих джерел, входила до фінансової орбіти Івана Аврамова, партнера екснардепа від «Партії Регіонів» Юрія Іванющенка. У цей період Швайко займався поставками обладнання та сировини в тому числі і на Лугутинський завод прокатних валків.

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/37342628/

17 жовтня 2014 року представниками окупаційної адміністрації самопроголошеної «ЛНР» В. Ю. Швайко був призначений генеральним директором Лутугинського науково-виробничого валкового комбінату.

У 2014 році в ході боїв за м. Лутугине була виведена з ладу головна підстанція, без функціонування якої комбінат не міг би здійснювати свою виробничу діяльність. Варто зазначити, що саме Швайко В. організував доставку, встановлення, налагодження та запуск підстанції, що дозволило організувати виробничний цикл на комбінаті.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=PJPjrooUoq8&feature=emb_title

Комбінат почав виробляти валки всіх типів і розмірів для металургійної, папероробної, гумотехнічної та борошномельної промисловості. Продукція поставлялися на територію РФ і України. Зокрема, були виконані замовлення заводу «Червоний Жовтень» (Волгоградський металургійний завод), замовлення з Санкт-Петербургу і Новосибірську. Комбінат сплачував податки представникам окупаційної адміністрації «ЛНР», які, в свою чергу, йшли на фінансування незаконних збройних формувань.

В цьому ж році Швайко В.Ю. внесений на сайт «Миротворець» з поміткою: «Колабораціоніст, співпрацює і підтримує самопроголошену владу т.зв. ЛНР».

На сайті «Миротворець» зазначено, що останній просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень. Основними користувачами інформації, зібраної Центром, є СБУ, Генштаб ЗСУ, МВС України, Державна прикордонна Служба, Державна пенітенціарна Служба. За повідомленням низки ЗМІ, засновником сайту є заступник міністра МВС, екснардеп Антон Геращенко.

11 березня 2015 року самопроголошеним «головою ради міністрів ЛНР» Геннадієм Ціпкаловим було підписано розпорядження про створення «державного підприємства ЛНР«Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат».

4 липня 2015 року на установчих зборах первинної організації «Миру Луганщині» на Лутугинському заводі прокатних валків Швайко В.Ю. був обраний головою організації. Варто зазначити, що очолював «Мир Луганщини» очолював ексватажок самопроголошеної «ЛНР» Ігор Плотницький.

http://lug-info.com/news/one/ocherednoi-partii-regionov-s-ee-odobryamsami-v-lnr-ne-budet-plotnitskii-4541

18 лютого 2016 року так звана «генеральна прокуратура ЛНР» порушила кримінальну справу стосовно генерального директора ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» Віталія Швайко за підозрою «в нанесенні шкоди на суму понад 31 млн рублів».

«Розслідуванням кримінальної справи встановлено, що генеральний директор ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» Швайко в період з 1 січня по 31 жовтня 2015 року, зловживаючи своїми повноваженнями, заподіяв бюджету збиток в сумі 31 282 421,60 рублів. Крім того, в ході слідства було встановлено, що Швайко в період з березня 2015 по січень 2016 року, не маючи спеціального дозволу, незаконно налагодив діяльність на підприємстві з придбання військової техніки, яку в подальшому переплавляв», - йшлося у повідомленні «генеральної прокуратури ЛНР».

http://lug-info.com/news/one/pravookhraniteli-zaderzhali-direktora-lutuginskogo-valkombinata-za-uscherb-byudzhetu-na-31-mln-rub-10874

16 лютого 2016 року Швайко, а також головбух і головний інженер комбінату були затримані співробітниками т.зв. «МДБ ЛНР».

https://www.youtube.com/watch?v=QyW0p82IpBo&feature=emb_title

Незважаючи на доведений факт колаборації і співпраці, фінансування НЗФ Швайко В.Ю. з окупаційною адміністрацією, останній був внесений у списки на обмін утримуваними особами. Особливість цього заручника в тому, що, за інформацією з відкритих джерел, він є двоюрідним братом колишнього народного депутата України від ВО «Свобода» Ігоря Швайки.

https://znaj.ua/society/pochim-misce-v-spyskah-pid-shumok-z-polonu-lnr-vytyagly-separatysta-korupcionera

Варто зазначити, що за інформацією ЗМІ, незадовго до обміну полоненими запис з сайту «Миротворець» щодо Швайко В.Ю. було з вилучено.

Враховуючи викладене, я, Снєгирьов Д.В., звернувся з відповідним листом на на ім'я Голови СБУ Баканова І., з проханням прийняти мою заяву про кримінальне правопорушення щодо Швайко В.Ю. за ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму ) та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.