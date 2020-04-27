Місцеві бюджети Луганщини отримали понад 14 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

28 апреля 2020, 11:31

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що на Луганщині зареєстровано 4 платники, які виробляють підакцизні товари (пиво). Вони за січень-березень поточного року перерахували до державного бюджету 5,52 млн грн, у т.ч. у березні – 2,1 млн грн акцизного податку з вироблених в України підакцизних товарів (продукції).

У відомстві зазначили, що станом на перше квітня 2020 року на Луганщині здійснюють діяльність 1 тис. 252 суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Вони перерахували до місцевих бюджетів 14,2 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, у т.ч. у березні надійшло 4,2 млн гривень.

Від сплати за ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у першому кварталі цього року надійшло 2,5 млн грн, в т.ч. у березні – 908,7 тис. гривень.