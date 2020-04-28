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Общественное мнение
Общество
29 апреля 2020, 09:00

Возле больницы в Черновцах установили тоннель, убивающий вирусы

В Черновицкой областной больнице появился дезинфекционный тоннель, сообщила пресс-служба ОГА.

Когда человек проходит сквозь него, на него распыляется специальный раствор, убивающий бактерии и вирусы.

«Этот тоннель на благотворительной основе разработали и установили представители Коагулянта – предприятия химической промышленности Василий Кулиш и Дмитрий Парасий», - говорится в сообщении.

После завершения пандемии его планируют переместить в инфекционное отделение ОКБ.

Сейчас такие тоннели есть только в Черновцах и Днипре.

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