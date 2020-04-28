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Общественное мнение
Власть
29 апреля 2020, 16:23

Кабмин назначил руководителя Госаудитслужбы

Кабинет министров назначил Геннадия Плиса новым руководителем Государственной аудиторской службы. Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании, сообщает РБК-Украина.

Согласно распоряжению правительства № 456-р, Плиса назначили на должность путем заключения контракта о прохождении государственной службы

"Согласиться с предложением Министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность председателя Государственной аудиторской службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в сообщении.

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