29 апреля 2020, 10:25 Госпотребслужба вправе закрывать рынки за нарушение карантина Госпотребслужба имеет право закрывать рынки за нарушение карантинных мероприятий. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина. Так, министр ответил на вопросы по поводу органов, которые будут контролировать выполнение карантинных требований. "У нас есть в государстве соответствующий орган Госпотребслужба, которая вместе с другими ведомствами, которая именно должна контролировать, в том числе, соблюдение карантинных мероприятий на рынках. Если будут большие нарушения, то им будет предоставлено право по закрытию таких рынков. Потому что для нас здоровье граждан очень важно, мы не можем допустить вспышек, которые установлены", - заявил Степанов. Твитнуть Загрузка... Загрузка...