В Украине за сутки – 456 случаев COVID-19

По состоянию на утро 29 апреля в Украине подтверждено 9866 случаев COVID-19, из них 456 – за последние сутки, сообщает Центр общественного здоровья.
В частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.
Всего в Украине исследовано 104544 образцы методом ПЦР.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 412 случаев (101 выздоровел)
Волынская обл. - 271 случай (55 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 323 случая (17 выздоровели)
Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели)
Житомирская обл. - 357 случаев (18 выздоровели)
Закарпатская обл. - 403 случая (43 выздоровели)
Запорожская обл. - 228 случаев (51 выздоровел)
Ивано-Франковская обл. - 821 случай (72 выздоровели)
Киев - 1341 случай (69 выздоровели)
Киевская обл. - 643 случая (70 выздоровели)
Кировоградская обл. - 377 случаев (81 выздоровел)
Львовская обл. - 405 случаев (66 выздоровели)
Луганская обл. - 33 случая (3 выздоровели)
Николаевская обл. - 116 случаев (5 выздоровели)
Одесская обл. - 261 случай (13 выздоровели)
Полтавская обл. - 188 случаев (20 выздоровели)
Ривненская обл. - 588 случаев (49 выздоровели)
Сумская обл. - 98 случаев (55 выздоровели)
Тернопольская обл. - 708 случаев (76 выздоровели)
Харьковская обл. - 237 случаев (19 выздоровели)
Херсонская обл. - 111 случаев (31 выздоровел)
Хмельницкая обл. - 81 случай (18 выздоровели)
Черкасская обл. - 282 случая (60 выздоровели)
Черновицкая обл. - 1489 случаев (97 выздоровели)
Черниговская обл. - 41 случай (4 выздоровели).
На амбулаторном лечении 6773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3093 человека, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 1103 пациенты уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.