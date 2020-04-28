В Украине за сутки – 456 случаев COVID-19

29 апреля 2020, 10:52

По состоянию на утро 29 апреля в Украине подтверждено 9866 случаев COVID-19, из них 456 – за последние сутки, сообщает Центр общественного здоровья.

В частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.

Всего в Украине исследовано 104544 образцы методом ПЦР.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 412 случаев (101 выздоровел)

Волынская обл. - 271 случай (55 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 323 случая (17 выздоровели)

Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели)

Житомирская обл. - 357 случаев (18 выздоровели)

Закарпатская обл. - 403 случая (43 выздоровели)

Запорожская обл. - 228 случаев (51 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. - 821 случай (72 выздоровели)

Киев - 1341 случай (69 выздоровели)

Киевская обл. - 643 случая (70 выздоровели)

Кировоградская обл. - 377 случаев (81 выздоровел)

Львовская обл. - 405 случаев (66 выздоровели)

Луганская обл. - 33 случая (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 116 случаев (5 выздоровели)

Одесская обл. - 261 случай (13 выздоровели)

Полтавская обл. - 188 случаев (20 выздоровели)

Ривненская обл. - 588 случаев (49 выздоровели)

Сумская обл. - 98 случаев (55 выздоровели)

Тернопольская обл. - 708 случаев (76 выздоровели)

Харьковская обл. - 237 случаев (19 выздоровели)

Херсонская обл. - 111 случаев (31 выздоровел)

Хмельницкая обл. - 81 случай (18 выздоровели)

Черкасская обл. - 282 случая (60 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1489 случаев (97 выздоровели)

Черниговская обл. - 41 случай (4 выздоровели).

На амбулаторном лечении 6773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3093 человека, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1103 пациенты уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.