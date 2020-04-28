Предприниматели пришли митинговать под Кабмин

29 апреля 2020, 11:58

Под зданием Кабинета Министров в 9:00 началась акция протеста малых предпринимателей с требованием ослабить карантинные мероприятия, сообщает Укринформ.

По данным корреспондента, пока под зданием правительства находится несколько сотен протестующих.

По словам организаторов, предприниматели требуют разрешить работу малого и микробизнеса с соблюдением санитарных требований.

Также митингующие требуют обеспечения равных требований к работе во время карантина для всех: для известных торговых сетей, ресторанов и т.д.

Протестующие на авто перекрывали движение по улице Грушевского, но пока митингующие забрали свои авто и освободили улицу для проезда.

У Кабмина дежурит несколько нарядов Национальной гвардии, а также Полиция диалога.