Полиция усиливает меры безопасности из-за акции протеста в Киеве

29 апреля 2020, 12:54

Полиция усиливает меры безопасности из-за акции протеста под зданием Кабинета министров в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Вместе с тем, привлекают и военнослужащих Национальной гвардии.

"Сегодня возле Кабинета министров Украины группа инициативных граждан собралась на акцию протеста. В связи с этим полиция усилила меры безопасности в центральной части города", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что под Кабинетом министров представители малого и среднего бизнеса организовали акцию протеста с требованием ослабить карантинные меры. В акции принимают участие около 500 человек.

Участники протеста придерживаются карантина - стоят в масках и перчатках, а также на расстоянии метра друг от друга.