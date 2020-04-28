После скандала с «Велюром» нардепы просят открыть летние площадки ресторанов

Нардепы из межфракционного объединения «За ФЛП» обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением разрешить работу летних площадок в заведениях общественного питания.
По мнению парламентариев, при соблюдении карантинных требований работа ресторанов и баров в таком формате будет безопасной, заявила нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук.
«Тема ресторанов – в тренде. Карантин, конечно, не беспочвенный, но следует учитывать, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжают выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов. Это касается и уплаты взносов за размещение открытых летних и сезонных террас», - написала она в Facebook.
По словам Кравчук, парламентарии хотят «дать возможность бизнесменам спасти себя экономически».
Так, нардепы предлагают разрешить пользоваться летними площадками при следующих условиях:
ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 квадратных метров площадки;
постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;
расстановка столиков на расстоянии не менее, чем за 1,5 метра друг от друга;
за столом может размещаться не более 3 человек;
использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;
дезинфекция предметов, с которыми контактировал каждый посетитель.
Кравчук заявила, что история с рестораном «Велюр» ее коллеги Николая Тищенко «только подтверждает, что ограничения нужно ослаблять и дать бизнесу дышать».
Ранее СМИ сообщили, что в ресторан «Велюр» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко приходят VIP-гости, несмотря на то, что такие заведения должны быть закрыты из-за карантина.
Сам Тищенко опровергает работу своего заведения. Но добавляет: туда действительно приходят люди, так как «Велюр» действует как своеобразный штаб. Там Тищенко проводит одиночные личные встречи.