После скандала с «Велюром» нардепы просят открыть летние площадки ресторанов

29 апреля 2020, 13:16

Нардепы из межфракционного объединения «За ФЛП» обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением разрешить работу летних площадок в заведениях общественного питания.

По мнению парламентариев, при соблюдении карантинных требований работа ресторанов и баров в таком формате будет безопасной, заявила нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук.

«Тема ресторанов – в тренде. Карантин, конечно, не беспочвенный, но следует учитывать, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжают выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов. Это касается и уплаты взносов за размещение открытых летних и сезонных террас», - написала она в Facebook.

По словам Кравчук, парламентарии хотят «дать возможность бизнесменам спасти себя экономически».

Так, нардепы предлагают разрешить пользоваться летними площадками при следующих условиях:

ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 квадратных метров площадки;

постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;

расстановка столиков на расстоянии не менее, чем за 1,5 метра друг от друга;

за столом может размещаться не более 3 человек;

использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;

дезинфекция предметов, с которыми контактировал каждый посетитель.

Кравчук заявила, что история с рестораном «Велюр» ее коллеги Николая Тищенко «только подтверждает, что ограничения нужно ослаблять и дать бизнесу дышать».

Ранее СМИ сообщили, что в ресторан «Велюр» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко приходят VIP-гости, несмотря на то, что такие заведения должны быть закрыты из-за карантина.

Сам Тищенко опровергает работу своего заведения. Но добавляет: туда действительно приходят люди, так как «Велюр» действует как своеобразный штаб. Там Тищенко проводит одиночные личные встречи.