Шмыгаль анонсировал новые смягчения карантина

30 апреля 2020, 09:06

Кабинет Министров Украины на следующем заседании рассмотрит решение о новом ослабление карантина для бизнеса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни», – написал он.

Премьер подчеркнул, что власть «не забывает о людях и бизнесе». «Власть понимает, что граждане, которые добросовестно соблюдают карантина, не имеют достаточного запаса прочности. Для этого мы работаем над инициативами, которые помогут им пройти этот период жизни. Мы уже начали выплаты единовременного пособия пенсионерам и другим незащищенным слоям населения, а также увеличили выплаты пособия по временной безработице», – сказал он