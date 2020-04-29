Рада планирует продлить действие налоговых льгот на период карантина

Верховна рада Украины одобрила за основу законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", передает РБК-Украина.
За документ проголосовали 336 парламентариев.
В документе прописано:
продление срока неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
продление срока неначисления пени последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
продолжение освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года;
продление моратория на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн;
продление срока действия ЗУ "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года;
внесение ряда других изменений, направленных на урегулирование административных процедур на период действия ограничительных карантинных мероприятий и после их завершения.
Подчеркнем, изначально документом предлагалось освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с коронавирусом. Однако в последствии данную норму убрали из проекта.