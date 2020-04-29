В Харькове задержали обнаженную женщину с ножом и головой дочери в пакете

30 апреля 2020, 14:36

Полиция Харькова задержала на улице обнаженную женщину с ножом. В руках гражданка держала пакет, в котором находилась отрезанная голова человека, сообщает пресс-служба облглавка.

30 апреля около 06:00 в Холодногорской отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский шлях идет обнаженная женщина. Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова.

Что-либо объяснять и рассказывать правоохранителям женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в отдел полиции.

30 апреля в 8:25 из службы «102» в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

Информация о данных событиях зарегистрированы в журналах учета территориальных подразделений полиции. Все обстоятельства устанавливаются.