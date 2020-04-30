Государственный банк профинансирует ремонт дорог в Украине

30 апреля 2020, 14:56

Государственный "Укрэксимбанк" и Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписали соглашение о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн и общей суммы 19,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как отметили в пресс-службе, подписание соглашения состоялось с участием президента Владимира Зеленского, который заявил, что "дороги, мосты - это приоритет".

Суммарно по программе в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения.

Возможность предоставления государственных гарантий Укравтодору прописана в государственном бюджете на 2020 год.

После снижения НБУ учетной ставки до 8% ставка по кредиту для Укравтодора составит 10,5% годовых.