Китай решительно выступает против расследования по COVID-19

30 апреля 2020, 15:23

Китай решительно выступает против международного расследования, направленного на обвинение республики в распространении пандемии коронавируса.

Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Юэ Юйчэн в интервью NBC, сообщает Укринформ.

«Мы не против нормального общения и взаимообучения ученых. Мы выступаем против произвольных расследований, основанных на презумпции вины Китая. Мы решительно против этого», - сказал Юэ Юйчэн.

По его словам, любые заявления, требующие от Китая возмещения ущерба от пандемии, являются «нелепыми» и представляют собой «политический фарс».

«Не существует международного закона, который поддерживал бы обвинение страны в том, что она просто первой сообщила о болезни», - подчеркнул замминистра.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о нескольких возможных «вариантах» ответственности Китая за распространение пандемии коронавируса. Он сообщил, в США продолжается «серьезное расследование» поведения китайских властей во время первой вспышки эпидемии коронавируса в городе Ухань.