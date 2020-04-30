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Общественное мнение
Происшествия
30 апреля 2020, 15:40

Возле военного арсенала в Балаклее произошел пожар

Сегодня, 30 апреля, неподалеку от арсенала хранения боезапаса Вооруженных сил Украины у города Балаклея Харьковской области возник степной пожар, сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что огонь распространялся на расстоянии около 6 км от арсенала.

В ходе оперативных действий местного подразделения ГосЧС Украины пожар был безотлагательно локализован и ликвидирован.

«Пожарная безопасность вокруг указанного арсенала, с учетом засушливых погодных условий, находится на постоянном контроле местных органов самоуправления, аварийно-спасательных и правоохранительных органов. Руководством военной части А1352 приняты необходимые меры по предупреждению и недопущению возникновения пожаров в зоне ответственности. Штатные пожарно-спасательные подразделения и подразделения охраны и обороны воинской части поддерживают постоянную боевую готовность», – сказано в сообщении.

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