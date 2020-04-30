30 апреля 2020, 15:40 Возле военного арсенала в Балаклее произошел пожар Сегодня, 30 апреля, неподалеку от арсенала хранения боезапаса Вооруженных сил Украины у города Балаклея Харьковской области возник степной пожар, сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что огонь распространялся на расстоянии около 6 км от арсенала. В ходе оперативных действий местного подразделения ГосЧС Украины пожар был безотлагательно локализован и ликвидирован. «Пожарная безопасность вокруг указанного арсенала, с учетом засушливых погодных условий, находится на постоянном контроле местных органов самоуправления, аварийно-спасательных и правоохранительных органов. Руководством военной части А1352 приняты необходимые меры по предупреждению и недопущению возникновения пожаров в зоне ответственности. Штатные пожарно-спасательные подразделения и подразделения охраны и обороны воинской части поддерживают постоянную боевую готовность», – сказано в сообщении. Твитнуть Загрузка... Загрузка...