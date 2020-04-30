В Украину прибыл самолет с 400 тысячами респираторов для медиков

30 апреля 2020, 16:33

В международный аэропорт «Борисполь» прибыл самолет из Китая, который доставил 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для украинских врачей, сообщили в пресс-службе главы государства.

Это последний рейс из «воздушного моста», который организовал Офис президента для обеспечения потребностей Украины в средствах индивидуальной защиты и медикаментах. В дальнейшем поставкой всего необходимого заниматься в Министерству здравоохранения, сообщил заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

«Всего было отправлено более 25 самолетов, которые привезли грузы для Украины», - сказал заместитель руководителя Офиса главы государства после приземления борта.

По словам Тимошенко, это, в частности, грузы, которые закупал Офис президента на средства благотворительных фондов.

«Это средства защиты для наших врачей. Они сразу доставляются, и сегодня будут доставлены в регионы Украины. Это респираторы, защитные очки и т.д.» - отметил он.

Также этими рейсами доставляли грузы, которые закупает бизнес как гуманитарную помощь регионам, где он базируется.

Кроме того, упомянутые самолеты привозили коммерческие грузы.

«Мы позволили коммерческим организациям, прежде всего сетям аптек и ритейлерам, привозить грузы. Прежде всего, это обычные маски для населения. Именно эти самолеты, перелеты из Китая в Украину, оплачивают коммерческие организации», - сказал Тимошенко.

Напомним, доставкой средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, которую до сих пор курировал Офис президента, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.