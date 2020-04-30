Кулеба: Украина готова говорить с украинцами на оккупированном Донбассе

30 апреля 2020, 17:02

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированном Донбассе. Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга по итогах разговора министров "нормандской четверки", передает РБК-Украина.

По его словам, часть разговора между министрами была посвящена попыткам главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова завести ситуацию в прямой диалог между Киевом и ОРДЛО.

"Определенная часть разговора была посвящена попыткам российского коллеги завести ситуацию в прямой диалог между Киевом и так называемыми Донецком и Луганском. Я хочу публично подчеркнуть, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях. Более того, мы стремимся к этому. Но мы не должно говорить с теми незаконными формированиями, которые должным образом не уполномочены представлять интересы украинцев на оккупированных территориях и переселенцев", - отметил министр.