В Украине смогут проводить до 80 тысяч ПЦР-тестов еженедельно

30 апреля 2020, 17:03

В Украине осуществляют 30 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса в неделю с потенциальным расширением до 80 тысяч.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время согласительного совета парламента 30 апреля, сообщает Укринформ.

«Относительно тестирования: Украина подает в официальную статистику исключительно тестирование методом полимеразной цепной реакции. Сегодня лаборатории оборудованы амплификаторами, дополнительно увеличена мощность. Так, как мы и обещали: мы вывели страну сейчас на 30 тысяч тестов на неделю с потенциальным расширением до 80 тысяч. Мы ожидаем поставки новых аппаратов, которые расширят нашу сеть еще на почти 150 единиц, это позволит ускорить тестирование», - отметил Ляшко.

В то же время, по его словам, Минздрав намерен запустить в ближайшее время тестирование на наличие антител в организме человека, чтобы «эффективно посмотреть, как реагировала и вовремя проявляла наша система эпиднадзора каждый случай коронавирусной болезни». При этом он подчеркнул, что отечественные специалисты могут делать миллион тестов на выявление антител в сутки, но на сегодняшний день нет соответствующей рекомендации ВОЗ, эти тесты могут использоваться в качестве диагностических.

«Поэтому мы будем использовать их исключительно ретроспективно, только для проведения эпидрасследований. В дальнейшем при получении рекомендации ВОЗ, а мы с ними написали стратегию расширения тестирования на территории нашего государства, будут использоваться эти ИФА-тесты, в том числе и отечественного производства, и с привлечением частных компаний, для того чтобы обеспечить всех массовым тестированием в случае, если будет показана его эффективность», - уточнил Ляшко.