ВОЗ призывает не прекращать вакцинацию из-за коронавируса

30 апреля 2020, 17:13

Страны мира не должны прекращать программы вакцинации в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает европейское бюро Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

"Я призываю правительства стран продолжать оказывать предпочтение иммунизации, инновационным услугам, общаться с родителями и тщательно отслеживать каждую пропущенную вакцинацию. Родители, не допускайте ошибок, самым безопасным вариантом и во время этой пандемии, является прививка ваших детей. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы защитить их и других от заболеваний, которых мы научились предотвращать", - заявил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Как сообщалось, по данным Worldometers, в мире зафиксировано 3 241 495 случаев заражения коронавирусом, из них 228 884 - летальных, 1 011 162 человека выздоровели.