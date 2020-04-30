В Севастополе подтвердили первую смерть от COVID-19

30 апреля 2020, 17:16

В аннексированном Крыму в больнице города Севастополя скончался первый пациент в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщил так называемый врио губернатора города Михаил Развожаев, передают российские СМИ.

По его словам, болезнь осложнялась тяжелым онкологическим заболеванием.

"У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом коронавирус. Надо сказать, что у него был сложный анамнез, он был (ранее) на паллиативной койке в больнице имени Даши Севастопольской… В любом случае он был в статистике, это первый случай смерти от коронавирусной инфекции", - заявил Развожаев.

По состоянию на утро 30 апреля в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заболевания.