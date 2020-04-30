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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
30 апреля 2020, 17:44

С 1 мая на Луганщине откроют агропродовольственные рынки

С 1 мая на Луганщине откроют агропродовольственные рынки при наличии разрешительных документов и соблюдении карантинных требований. Насколько жесткими они будут, и кто будет отвечать за их соблюдение - знает наша команда.

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