С 1 мая на Луганщине откроют агропродовольственные рынки при наличии разрешительных документов и соблюдении карантинных требований. Насколько жесткими они будут, и кто будет отвечать за их соблюдение - знает наша команда.
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30 апреля 2020, 17:44
С 1 мая на Луганщине откроют агропродовольственные рынки
С 1 мая на Луганщине откроют агропродовольственные рынки при наличии разрешительных документов и соблюдении карантинных требований. Насколько жесткими они будут, и кто будет отвечать за их соблюдение - знает наша команда.
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