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Общественное мнение
Общество
30 апреля 2020, 10:59

В ВСУ подтвердили два новых заражения COVID-19

В Вооруженных сила Украины (ВСУ) за прошедшее сутки подтвердили два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Командования медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что по состоянию на 7 утра 30 апреля в ВСУ коронавирусом заболели 54 человека, 20 пациентов выздоровели, 2 - умерли.

"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больные (Кировоградская и Харьковская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - отметили в ВСУ.

На изоляции находятся 353 военнослужащих, для 47 из которых она заканчивается в течении трех дней.

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