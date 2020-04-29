На Луганщині громади отримали в розпорядження майже 6,5 млн грн податку на нерухомість

30 апреля 2020, 11:41

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у першому кварталі 2020 року місцеві бюджети Луганщини отримали 6 млн 477 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

У відомстві зазначили, що юридичні особи перерахували 5 млн 661,8 тис. грн, фізичні особи – 815,6 тис. гривень.

Найбільші суми перерахували юридичні особи м. Сєвєродонецька (1 млн 766 тис. грн) та фізичні особи Сєвєродонецька та Рубіжного (437,6 тис. грн).

Водночас у відомстві звертають увагу на те, що у 2020 році контролюючі органи нараховують фізичним особам-платникам податку податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2019 податковий (звітний) рік.

Це податкове зобов’язання фізичні особи сплачують протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. Тому, вимоги щодо звільнення від оподаткування, передбачені Законом № 533 з урахуванням змін, внесених Законом № 540, будуть враховані при нарахуванні контролюючими органами податку фізичним особам – платникам податку за об’єкти нежитлової нерухомості у 2021 році за 2020 податковий (звітний) рік.