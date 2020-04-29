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Общественное мнение
Власть
30 апреля 2020, 13:52

Степанов: Украине пока удается избежать пика заболеваемости COVID-19

Если люди и дальше будут продолжать соблюдать карантинные меры, то Украине удастся избежать пика заболевания коронавирусом.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Для нас очень важно избежать пика заболеваемости. Пока нам это удается сделать, нам это удается, в том числе и благодаря карантинным мерам. Нам это удается, потому что мы видим разрыв этой цепочки передачи болезни, который стал возможным именно благодаря карантину. Если мы и дальше будем прислушиваться к советам наших специалистов, инфекционистов, эпидемиологов, вирусологов, которые непосредственно участвуют в разработке всех этих карантинных мер, то я уверен, что мы сможем избежать пика заболеваемости коронавирусом», - сказал Степанов.

Он отметил, что речь идет о том пике, когда медицинская система будет не в состоянии принимать большое количество больных и оказывать им медицинскую помощь.

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