Учебный год в школах завершится дистанционно

05 мая 2020, 17:00

Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно, сообщает Министерство образования и науки.

Календарь обучения будет выглядеть так:

до 31 мая продлятся занятия;

до 1 июля должен быть завершен учебный год;

до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний;

в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения итоговой аттестации в форме ВНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

Предварительно МОН сообщало, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.

Для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 в 2019/2020 учебном году МОН рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности - последних звонков и выпускных вечеров