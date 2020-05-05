Первый агропродовольственный рынок начал свою работу после длительного карантинного перерыва. Выполнены ли условия, которые поставило Правительство и что происходит в павильонах - видела наша съемочная группа.
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05 мая 2020, 17:10
На Луганщине первый агропродовольственный рынок начал свою работу после карантинного перерыва
Первый агропродовольственный рынок начал свою работу после длительного карантинного перерыва. Выполнены ли условия, которые поставило Правительство и что происходит в павильонах - видела наша съемочная группа.
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