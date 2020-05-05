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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
05 мая 2020, 17:10

На Луганщине первый агропродовольственный рынок начал свою работу после карантинного перерыва

Первый агропродовольственный рынок начал свою работу после длительного карантинного перерыва. Выполнены ли условия, которые поставило Правительство и что происходит в павильонах - видела наша съемочная группа.

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