Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
05 мая 2020, 18:15

В Израиле заявили о создании действенной вакцины от коронавируса

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет сообщил, что сотрудники Института биологических исследований страны смогли разработать вакцину на основе антител к коронавирусу SARS-CoV-2.

Сейчас вакцина находится на стадии получения патента и запуска в массовое производство, передает hromadske со ссылкой на Australian Jewish News.

В заявлении главы оборонного ведомства Израиля уточняется, что ученые лаборатории показали ему «антитело, которое атакует вирус моноклональным способом и может нейтрализовать его в организмах больных (COVID-19. — Ред.)».

«Я горжусь работниками института за их прорыв. Их изобретательность и еврейский ум привели к этому выдающемуся достижению», — цитирует издание Беннетта.

Свое заявление глава израильского Минобороны сделал после посещения Института биологических исследований в понедельник, 4 мая. Это учреждение с ограниченным доступом, которое подчиняется офису премьер-министра Израиля.

Издание отмечает отсутствие деталей в сообщении офиса Нафтали Беннетта. В частности, не совсем понятно, испытывалась ли уже вакцина на людях.

В марте израильское издание Haaretz уже сообщало, что Институт биологических исследований Израиля якобы разработал вакцину от COVID-19, но тогда министерство обороны страны опровергло эти утверждения.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: