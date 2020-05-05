В Израиле заявили о создании действенной вакцины от коронавируса

05 мая 2020, 18:15

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет сообщил, что сотрудники Института биологических исследований страны смогли разработать вакцину на основе антител к коронавирусу SARS-CoV-2.

Сейчас вакцина находится на стадии получения патента и запуска в массовое производство, передает hromadske со ссылкой на Australian Jewish News.

В заявлении главы оборонного ведомства Израиля уточняется, что ученые лаборатории показали ему «антитело, которое атакует вирус моноклональным способом и может нейтрализовать его в организмах больных (COVID-19. — Ред.)».

«Я горжусь работниками института за их прорыв. Их изобретательность и еврейский ум привели к этому выдающемуся достижению», — цитирует издание Беннетта.

Свое заявление глава израильского Минобороны сделал после посещения Института биологических исследований в понедельник, 4 мая. Это учреждение с ограниченным доступом, которое подчиняется офису премьер-министра Израиля.

Издание отмечает отсутствие деталей в сообщении офиса Нафтали Беннетта. В частности, не совсем понятно, испытывалась ли уже вакцина на людях.

В марте израильское издание Haaretz уже сообщало, что Институт биологических исследований Израиля якобы разработал вакцину от COVID-19, но тогда министерство обороны страны опровергло эти утверждения.