В Украине начали восстановление лесов, поврежденных недавними пожарами

05 мая 2020, 13:08

В Житомирской области и по всей Украине уже восстанавливают леса, поврежденные огнем. Об этом сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий, передает правительственный портал.

По его словам, восстановление происходит несмотря на карантин.

"По всей стране происходит восстановление лесов, несмотря на карантин работники лесной отрасли продолжают свою основную работу - оберегать и восстанавливать леса. Особенно это важно для тех регионов, пострадавших от лесных пожаров", - сказал Заблоцкий.

Он отметил, что две недели назад сильный ветер оборвал электрические провода возле лесного массива Богунского лесничества Житомирского лесхоза, из-за чего возник пожар. Огонь практически уничтожил двухлетние лесные культуры, а лесники начали восстанавливать поврежденные огнем лесные участки.

"Сейчас высаживается посадочный материал с закрытой корневой системой. Именно такие саженцы, выращенные по особой технологии в специальных кассетах, можно высаживать на лесных участках в течение всего вегетационного периода, ведь в них в течение длительного периода сохраняется влага и питательные вещества. Это и позволяет растению успешно прижиться на новом месте даже тогда, когда оптимальные сроки для посадки обычных саженцев прошли", - пояснил глава Гослесагентства.