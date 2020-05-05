Минздрав расширит список бесплатных услуг в рамках пересмотра медреформы

В рамках пересмотра медицинской реформы Министерство здравоохранения расширит перечень бесплатных услуг в больницах.
Об этом сообщает Facebook Минздрава.
Сообщается, что с 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться пакеты медицинских услуг
"Это произойдет в рамках изменений в медицинской реформе, которые Минздрав проводит по поручению президента Владимира Зеленского. Главным закупщиком медуслуг в государстве останется Национальная служба здоровья Украины, но пакет услуг будет расширен", - говорится в сообщении.
Таким образом, государство берет на себя финансирование таких пакетов:
первичная медицинская помощь
четыре пакета для лечения COVID-19
экстренная медицинская помощь
острый инфаркт миокарда
острый мозговой инсульт в стационарных условиях