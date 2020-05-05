05 мая 2020, 14:06 Минздрав расширит список бесплатных услуг в рамках пересмотра медреформы В рамках пересмотра медицинской реформы Министерство здравоохранения расширит перечень бесплатных услуг в больницах. Об этом сообщает Facebook Минздрава. Сообщается, что с 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться пакеты медицинских услуг "Это произойдет в рамках изменений в медицинской реформе, которые Минздрав проводит по поручению президента Владимира Зеленского. Главным закупщиком медуслуг в государстве останется Национальная служба здоровья Украины, но пакет услуг будет расширен", - говорится в сообщении. Таким образом, государство берет на себя финансирование таких пакетов: первичная медицинская помощь четыре пакета для лечения COVID-19 экстренная медицинская помощь острый инфаркт миокарда острый мозговой инсульт в стационарных условиях Твитнуть Загрузка... Загрузка...