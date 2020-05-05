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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
05 мая 2020, 14:06

Минздрав расширит список бесплатных услуг в рамках пересмотра медреформы

В рамках пересмотра медицинской реформы Министерство здравоохранения расширит перечень бесплатных услуг в больницах.

Об этом сообщает Facebook Минздрава.

Сообщается, что с 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться пакеты медицинских услуг

"Это произойдет в рамках изменений в медицинской реформе, которые Минздрав проводит по поручению президента Владимира Зеленского. Главным закупщиком медуслуг в государстве останется Национальная служба здоровья Украины, но пакет услуг будет расширен", - говорится в сообщении.

Таким образом, государство берет на себя финансирование таких пакетов:

первичная медицинская помощь

четыре пакета для лечения COVID-19

экстренная медицинская помощь

острый инфаркт миокарда

острый мозговой инсульт в стационарных условиях

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