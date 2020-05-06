Медики составляют почти 20% от всех зараженных коронавирусом в Украине

07 мая 2020, 17:06

Медицинские работники составляют почти 20% от всех больных коронавирусом в Украине. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает РБК-Украина.

По словам Радуцкого, по состоянию на сегодня ситуация с заболеваемостью медиков коронавирусом является сложной.

"Сегодня ситуация с заболеваемостью медицинского персонала COVID-19 является действительно сложной. В Украине подтверждено более 13 тысяч случаев заболевания, почти 20% из них это медицинский персонал", - заявил он.