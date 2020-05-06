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Общественное мнение
Политика
07 мая 2020, 17:22

ВСУ получили 6 отремонтированных и модернизированных танков

Львовский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины отремонтированные и модернизированные танки Т-64 и Т-72 и успешно завершил контракт с Министерством обороны.

Об этом сообщает ГК "Укроборонпром".

По данным "Укроборонпрома", украинская армия получила 4 единицы танков Т-64 и 2 единиц танков Т-72.

"Часть бронетехники нам пришлось восстанавливать в условиях карантинных ограничений, однако мы в сжатые сроки осуществили все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса на ЛБТЗ, как результат, нам удалось качественно организовать работу и вовремя передать военным бронетехнику", - рассказал директор завода.

Отмечается, что в настоящее время конструкторско-технологическое бюро работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов бронетехники, в частности танка Т-80 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-2 и БТС-4.

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