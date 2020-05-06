У сотрудника Днепропетровской ОГА обнаружили коронавирус

07 мая 2020, 18:00

У одного из сотрудников Днепропетровской облгосадминистрации была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Сейчас результатов ПЦР-теста на самоизоляции ожидают контактные лица. Об этом заявил глава области Александр Бондаренко, сообщает пресс-служба ОГА.

«У одного из сотрудников Днепропетровской ОГА был лабораторно подтвержден COVID-19. Сейчас результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 работников, контактировавших с больным. Сейчас максимальное количество сотрудников облгосадминистрации переведено в удаленный режим работы. Среди них и контактные лица», – рассказал Бондаренко.

Председатель облгосадминистрации добавил, что его ПЦР-тест уже готов и он отрицательный.

Бондаренко еще раз призвал жителей региона соблюдать правила карантина и беречь себя.

Сейчас на Днепропетровщине - 624 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.