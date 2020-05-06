В Киеве арестовали обменяного у «ДНР» украинца

07 мая 2020, 09:58

Освобожденного в результате «пасхального обмена» суд отправил в СИЗО. Ему грозит до 12 лет лишения свободы за мошенничество и взлом компьютерных сетей

Одного из освобожденных в процессе «пасхального обмена» заключенными между Украиной и подконтрольными России «Л/ДНР» Шевченковский райсуд Киева арестовал и отправил в СИЗО. Речь идет об Александре Садовском, сообщают «Ґрати».

Согласно данным, опубликованным в Едином госреестре судебных решений, заседание состоялось 30 апреля.

Садовского обвиняют в организованном групповом (часть 3 статьи 28 Уголовного кодекса) мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 190), несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (часть 1 и 2 статьи 361).

Причем уголовное производство открыли 14 марта 2018 года, когда Садовский находился в заключении на неподконтрольной территории.

По данным «Медийной инициативы за права человека» (МИПЛ), группы, которая собирает и проверяет данные о задержанных на неподконтрольных территориях, Садовский работал охранником пунктов обмена валют. Один из них 22 апреля 2014 года ограбили, при этом погибла женщина-оператор. Расследование начали, когда Донецк был еще под контролем Украины — Садовского подозревали в убийстве, — но судили уже после того, как часть Донецкой области перешла под контроль пророссийских боевиков. Суд «ДНР» приговорил его к пожизненному сроку заключения. Родственники Садовского пытались внести его фамилию в списки на обмен с 2018 года. В тюрьме «ДНР» он находился шесть лет — с конца мая 2014 года, и перед обменом был помилован.

Адвокат Садовского, Владимир Лысенко, сказал в комментарии «Ґратам», что у него нет информации по делу об убийстве, а нынешние обвинения не относятся к событиям 2014 года. При этом он, сославшись на адвокатскую тайну, не стал комментировать текущее дело.

В марте 2018 года Садовского объявили в розыск, а в день обмена, 16 апреля, следственный судья Шевченковского райсуда дал разрешение на его задержание. После обмена он находился на обсервации в связи с карантинными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции, а в 03:00 30 апреля Садовского задержали.

Следователь и прокурор просили суд арестовать мужчину, указывая на то, что он может попытаться скрыться от следствия, незаконно влиять на свидетелей и других подозреваемых, и в целом помешать расследованию.

Защитник Садовского выступил против ходатайства прокуратуры и попросил судью назначить его подзащитному домашний арест. Адвокат Лысенко отметил, что Садовский признал свою вину полностью, намерен сотрудничать и помогать в досудебном расследовании. Риски, по его мнению, необоснованны, так как Садовский не скрывался, выразил желание вернуться на подконтрольную территорию Украины, где у него есть постоянное место жительства.

Сам Садовский также выступил против ходатайства прокуратуры. Он пояснил, что свою вину в содеянном не отрицает, но не соглашается с квалификацией преступления — он не считает, что создал преступную группу. Он также утверждал, что не будет скрываться, готов понести наказание и сотрудничать со следствием. Подозреваемый также сообщил суду, что у него больная мать, которая требует его помощи.

Заслушав стороны, следственная судья Марина Антонюк пришла к выводу, что подозрение обосновано, а риски того, что подозреваемый может скрыться или мешать следствию, существуют. Садовскому инкриминируют совершение тяжкого преступления, которое предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме того, в деле — 29 эпизодов преступной деятельности и 26 потерпевших. Сумма причиненного ущерба составляет более 290 тысяч гривен.

Судья указала на то, что у Садовского нет постоянного места жительства и источника дохода, нет устойчивых социальных связей. По месту регистрации, отметила судья, Садовский не проживает длительное время, а несовершеннолетняя дочь и пожилая мать не уменьшают существующих рисков для дела.

Суд постановил арестовать Садовского до 16 июня с возможностью выйти под залог в 420 тысяч 200 гривен.

Адвокат Лысенко сообщил «Ґратам», что его подзащитный останется в СИЗО, так как у него нет необходимой суммы, чтобы оплатить сумму залога.