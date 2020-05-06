До зведеного бюджету платники Луганщини перерахували майже 2 млрд грн податків і зборів

07 мая 2020, 12:04

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні-квітні 2020 року платники Луганщини сплатили до зведеного бюджету 1 млрд 930,3 млн гривень. Це на 111,9 млн грн більше, ніж у січні-квітні 2019 року.

Зокрема, до державної скарбниці надійшло 867,3 млн гривень. У порівнянні з показниками за минулий рік надходження зросли на 41,9 млн гривень.

У розрізі основних платежів до державного бюджету надійшло 345,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 354,5 млн грн податку на додану вартість; 49,9 млн грн податку на прибуток підприємств; 8 млн грн акцизного податку.

Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регіону надійшло 1 млрд 79,2 млн гривень.