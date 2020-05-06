В КГГА рассказали, как утилизировать использованные маски во время пандемии

07 мая 2020, 13:09

Использованные маски и перчатки нельзя просто так выбрасывать на улицу.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге, передает РБК-Украина.

По его словам, их надо складывать в отдельные пакеты и выбрасывать только в мусорные баки.

"Что касается одноразовых масок и перчаток, которыми пользуются жители города: назвать их медицинскими отходами нельзя, но и выбрасывать просто так на улицу - тоже нельзя. Это наносит вред экологии. Использованные маски и перчатки надо складывать в отдельные пакеты и выбрасывать только в мусорные баки. Далее при сортировке эти пакеты отбирают для последующего сжигания", - заявил Кличко.