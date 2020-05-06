Шмыгаль поручил каждому министру найти зама по цифровизации

07 мая 2020, 14:44

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил всем министерствам в течение двух недель создать должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Об этом шла речь на совещании, посвященном цифровым трансформациям, сообщил Шмыгаль.

«По итогам совещания поручил всем министерствам в течение двух недель создать должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. А также в месячный срок внести на рассмотрение кандидатуры на эту должность», - отметил он.

По словам премьера, автоматизация – это путь к искоренению коррупции на всех государственных уровнях: от принятия управленческих решений до предоставления услуг людям.

«Реформа любой сферы в современных условиях не возможна без применения цифровых технологий. Опыт многих стран ЕС показывает, что цифровые реформы позволили достичь значительного экономического и социального эффекта», - подчеркнул Шмыгаль.