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Общественное мнение
Власть
07 мая 2020, 14:44

Шмыгаль поручил каждому министру найти зама по цифровизации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил всем министерствам в течение двух недель создать должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Об этом шла речь на совещании, посвященном цифровым трансформациям, сообщил Шмыгаль.

«По итогам совещания поручил всем министерствам в течение двух недель создать должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. А также в месячный срок внести на рассмотрение кандидатуры на эту должность», - отметил он.

По словам премьера, автоматизация – это путь к искоренению коррупции на всех государственных уровнях: от принятия управленческих решений до предоставления услуг людям.

«Реформа любой сферы в современных условиях не возможна без применения цифровых технологий. Опыт многих стран ЕС показывает, что цифровые реформы позволили достичь значительного экономического и социального эффекта», - подчеркнул Шмыгаль.

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