В Кабмине пояснили, куда делись деньги на доплаты медикам

08 мая 2020, 09:00

Некоторые областные государственные администрации потратили государственную субвенцию, которую должны были направить на 300% доплату медикам, которые борются с коронавирусом, на закупку медтехники и оборудования в больницы.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире hromadske.

«То есть она была использована якобы на медицинские цели, но не на зарплату», — сказал Немчинов.

По его мнению, потратить эти деньги таким образом решали непосредственно облгосадминистрации, поэтому есть основания привлекать к ответственности глав ОГА, финансовых подразделений, медицинских департаментов и медучреждений.