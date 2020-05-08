Экс-чиновник во время ликвидации банка растратил 5 миллионов

08 мая 2020, 13:46

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего уполномоченного от Фонда гарантирования вкладов физических лиц на растрате миллионов гривен банка «АКБ «Капитал», который находился в стадии ликвидации, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник имел полную информацию о задолженности кредиторов перед банком. Однако в отдельных случаях он в документах ее не отражал. Из-за действий чиновника по ряду объектов залогового имущества были незаконно сняты обременения и запрет на отчуждение. Это привело к фактической потере этих активов для банка. Государству в лице Фонда гарантирования вкладов, был нанесен ущерб на сумму свыше 5 млн гривен.

7 марта бывшему уполномоченному Фонда гарантирования вкладов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством прокуратуры города Киева при содействии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.