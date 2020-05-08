Житомирщина усиливает карантин

08 мая 2020, 13:58

На период майских праздников с 13:00 9 мая в 06.00 12 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба ОГА.

В частности, введены ограничения по передвижению и пребывания граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней.

Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардийцямы за соблюдением гражданами карантинных ограничений