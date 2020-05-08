В Киеве впервые зафиксировали три смерти от COVID-19 за сутки

08 мая 2020, 14:40

В столице уже 1 721 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Об этом на брифинге рассказал Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает Укринформ.

"Впервые за время борьбы Киева с пандемией за прошлые сутки в столице три летальных случая. Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек, среди них - один медик", - сказал Кличко.

По его словам, в столице уже 1 721 подтвержденный случай заболевания COVID-19, 32 человека - умерли.

"Заболели 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки двух, восьми и тринадцати лет, 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет", - рассказал Кличко.

Как сообщалось, в Украине на 8 мая зафиксировано 14 195 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 504 новых случая.