Министр финансов назвал главное условие для кредита МВФ

08 мая 2020, 15:00

Международный валютный фонд согласен вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта 2571-д.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как отметил Марченко, вопрос о критичности этого закона был задан представителям МВФ.

"На это мы получили ответ, что любые переговоры с МВФ без голосования за этот закон невозможны", - сообщил он.