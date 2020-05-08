Зеленский рассказал об открытии КПВВ на Донбассе

08 мая 2020, 13:56

На сегодня рано говорить об открытии контрольных пунктов пропуска на Донбассе, поскольку сроки привязаны к карантину в Украине.

Об этом в ходе визита в Луганскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на сегодня рано говорить об открытии пунктов пропуска на линии разграничения.

"Я вам скажу откровенно, сейчас о сроках мне трудно говорить, потому что сроки связаны с карантинными мерами, которые проходят в нашей стране. И Станица Луганская, и Золотое - это все наша страна. Поэтому это пока вся информация по поводу КПВВ", - отметил Зеленский.