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Общественное мнение
Власть / Региональные
08 мая 2020, 13:56

Зеленский рассказал об открытии КПВВ на Донбассе

На сегодня рано говорить об открытии контрольных пунктов пропуска на Донбассе, поскольку сроки привязаны к карантину в Украине.

Об этом в ходе визита в Луганскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на сегодня рано говорить об открытии пунктов пропуска на линии разграничения.

"Я вам скажу откровенно, сейчас о сроках мне трудно говорить, потому что сроки связаны с карантинными мерами, которые проходят в нашей стране. И Станица Луганская, и Золотое - это все наша страна. Поэтому это пока вся информация по поводу КПВВ", - отметил Зеленский.

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