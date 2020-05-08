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Общественное мнение
Политика / Региональные
08 мая 2020, 16:38

Зеленский объяснил повышение статуса делегации в ТКГ

Украинская сторона подняла статус своей делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе, чтобы ее члены могли принимать решения.

Об этом в ходе визита в Луганскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, мирное урегулирование продолжается обсуждаться на заседаниях Контактной группы, которые проходят онлайн.

"Я считаю, что мы сделали правильный шаг. Нас поддерживает в этом Германия и Франция, хотелось бы, чтобы к этому формату присоединилась и Российская Федерация. Потому что мы хотим, чтобы все было быстро, и чтобы люди, которые находятся на заседаниях ТКГ могли принимать решения. Чтобы они имели статус, статус государственный", - добавил Зеленский.

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