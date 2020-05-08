СБУ задержала дезертира, который продавал запчасти к военной радиостанции

08 мая 2020, 17:00

Начальник радиостанции одной из воинских частей, дислоцированных в Хмельницкой области, подозревается в хищении имущества оборонного назначения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«По данным следствия, начальник нелегально демонтировал комплектующие элементы радиолокационного оборудования и радиоприемных узлов для продажи. Похищенное имущество он хранил по месту жительства в областном центре», - говорится в сообщении.

Отмечается, что клиентов фигурант подыскивал среди торговцев драгоценными металлами, в частности на местных радиорынках. А чтобы избежать ответственности, в конце апреля военнослужащий самовольно покинул место службы и некоторое время скрывался у знакомых на территории региона, а также во Львовской области.

Правоохранители задержали дезертира в Хмельницком.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в хищении военного имущества и дезертирстве, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 и ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

На похищенные составные элементы радиостанции наложен арест.