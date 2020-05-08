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Общественное мнение
Политика
08 мая 2020, 17:40

В Беларуси президентские выборы назначили на 9 августа

Палата представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата парламента) 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020, сообщает Радио Свобода.

Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ярмошина выступила с предложением соответствующей даты, чтобы выборы прошли не позднее, чем за два месяца до окончания нынешнего срока Александра Лукашенко. Большинство депутатов поддержали дату 9 августа.

Ранее руководство ЦИК страны отклонило предложения правозащитников по дистанционном проведении президентских выборов из-за эпидемии COVID-19, заявив, что «нет времени на принятие этих мер».

Президент Александр Лукашенко 4 мая заявил, что президентские выборы состоятся «своевременно, согласно конституции, до 30 августа». Он также повторил свои предыдущие заявления, что будет баллотироваться на новый срок.

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