Місцеві бюджети Луганщини отримали понад мільярд гривень

08 мая 2020, 10:23

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-квітня 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 1 млрд 63 млн гривень.

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 69,9 млн гривень. Важливо, що зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих податків.

Зокрема, 791,1 млн грн отримано за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, що у порівнянні з минулим роком більше на 83,7 млн гривень. Єдиного податку надійшло 134,3 млн грн, що перевищує минулорічний результат на 13,4 млн гривень.

Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини у своє розпорядження, дозволять у фінансовому плані вирішити чимало питань, які стосуються їх соціального та інфраструктурного розвитку.